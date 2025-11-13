Nuoto, ottimo avvio per In Sport Rane Rosse: Remorini trionfa

Fine settimana intenso (7–9 novembre) per In Sport Rane Rosse Biella–Crescentino–Varallo Sesia: i Ragazzi, Juniores, Cadetti e Assoluti hanno gareggiato al 51º Trofeo Internazionale “Nico Sapio” di Genova, manifestazione che ha visto in vasca anche campioni come Alberto Razzetti e lo svizzero Noe Ponti.

Tra i protagonisti del team spicca Pietro Remorini, primo nei 100 dorso Juniores in 54"15. Sul podio anche Leonardo Picariello (2010), terzo nei 200 stile libero Ragazzi con il personale di 1'57"43. In top 8 Sofia Pranio (4ª nei 200 misti Juniores in 2'21"68) e Bogdan Edoardo Chiriac (6º nei 100 dorso Juniores in 57"63). Ottimi i piazzamenti a squadre per categoria: quinti con i Ragazzi, primi con Juniores e con Cadetti–Assoluti.

Per il gruppo di Biella (tecnico Riccardo Mosca) in gara anche: Tommaso Albanese, Edoardo Trivero Boli, Giorgia Caneparo, Anna De Carlo, Viola Fileccia, Celeste Lesca, Ludovica Morbelli, Maria Pranio, Alice Senta, Luca Di Lonardo, Alessandro Raichert. Per Crescentino (tecnico Chiara Ferraris): Mia Murru, Nicolò Badan, Raul Paolo Marele. Per Varallo (allenatrice Martina Giovani): Edoardo Limongelli.

Esordienti B e A protagonisti, invece, nella prima manifestazione provinciale ospitata sabato 8 novembre alla piscina di Varese, seguiti dai tecnici Timothy Zanolini, Luca Caramellino, Giovanni Michelucci e Alberto Bario.