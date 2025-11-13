Nel pomeriggio di ieri, 12 novembre, dopo le 15.30, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e Santhià sono intervenute sulla SP11, fuori dall' abitato di San Germano, per un incidente stradale autonomo dove un' autovettura ha terminato il suo percorso capovolta con 2 persone al suo interno.
L' intervento delle squadre è valso alla collaborazione con i sanitari per l'estrazione dei 2 malcapitati, di cui uno è stato elitrasportato presso l'ospedale per le cure del caso. Presenti sul posto anche la pattuglia dei Carabinieri e i sanitari con la medicalizzata di Santhià e l'ambulanza Soccorso Dieci.
Cronaca dal Nord Ovest | 13 novembre 2025, 09:40
Auto capovolta nel vicino Vercellese, estratte le due persone a bordo FOTO
Presenti 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.
