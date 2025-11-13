Mario Coda, il ricordo: “L'eleganza della coerenza, tra impegno civico e radici”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ci sono persone che rendono la politica e la cultura gesti di eleganza. Mario Coda era questo: uno spirito nobile, un 'socialista gentiluomo' che ha attraversato la storia biellese con la schiena dritta e il cuore aperto.

Oggi vogliamo ricordarlo non solo per il suo prezioso servizio in Consiglio Comunale o per la guida di enti importanti come il Belletti Bona, o per essere stato membro laico del Consiglio di amministrazione del Santuario per ben 13 anni, ma per la sua straordinaria curiosità umana. Mario era un intellettuale capace di dialogare con tutti: studiava gli stemmi nobiliari con la stessa serietà con cui recuperava gli almanacchi socialisti; difendeva la storia locale e, al contempo, abbracciava la comunità sarda di Su Nuraghe, diventandone un amico fraterno e un prezioso collaboratore culturale.

Proprio questo suo essere un ponte tra mondi diversi – tra la tradizione piemontese e chi è giunto qui da lontano, tra la ricerca storica e l'impegno sociale – lo rende una figura insostituibile. Se ne va un uomo che ha amato Biella in modo colto e profondo, regalandoci libri, archivi riordinati e l'esempio di chi sa che le radici sono fatte per essere condivise.

Ci stringiamo alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere la sua intelligenza vivace e il suo tratto signorile. Fai buon viaggio, Mario”.

Segreteria Provinciale Pd Biellese

Segreteria Pd Circolo Biella

Gruppo Consiliare Pd Biella