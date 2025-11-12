 / CRONACA

CRONACA | 12 novembre 2025, 19:00

Trovati in piena notte nelle cantine di una palazzina, arrestati per furto dai Carabinieri

Nei guai due uomini, tra cui un minorenne: il fatto è successo nel Biellese Orientale.

masserano caarbinieri

Trovati in piena notte nelle cantine di una palazzina, arrestati per furto dai Carabinieri (foto di repertorio)

Due uomini, tra cui un minorenne, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri. Il reato contestato è di furto. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nel Biellese orientale.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, i due si sarebbero introdotti furtivamente all'interno della cantina di una palazzina intorno alle 3 di notte. Un residente avrebbe notato delle luci provenienti da alcune torce e, insospettito, ha digitato il numero di emergenza unica. In breve tempo, i militari dell'Arma sono giunti sul posto per intercettarli e bloccarli. Inoltre, sarebbero stati ritrovati alcuni gioielli e preziosi, sottratti qualche istante prima.

Il più grande, assistito dall'avvocato Francesco Alosi del foro di Biella, è comparso davanti al giudice nell'udienza di convalida. Alla fine, è stata disposta la misura dell'obbligo di firma per tre volte a settimana alla polizia giudiziaria. Il caso del minorenne, seguito da un legale di Torino, sarà affrontato dal tribunale dei minori.

g. c.

