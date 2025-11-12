Trovati in piena notte nelle cantine di una palazzina, arrestati per furto dai Carabinieri

Due uomini, tra cui un minorenne, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri. Il reato contestato è di furto. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nel Biellese orientale.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, i due si sarebbero introdotti furtivamente all'interno della cantina di una palazzina intorno alle 3 di notte. Un residente avrebbe notato delle luci provenienti da alcune torce e, insospettito, ha digitato il numero di emergenza unica. In breve tempo, i militari dell'Arma sono giunti sul posto per intercettarli e bloccarli. Inoltre, sarebbero stati ritrovati alcuni gioielli e preziosi, sottratti qualche istante prima.

Il più grande, assistito dall'avvocato Francesco Alosi del foro di Biella, è comparso davanti al giudice nell'udienza di convalida. Alla fine, è stata disposta la misura dell'obbligo di firma per tre volte a settimana alla polizia giudiziaria. Il caso del minorenne, seguito da un legale di Torino, sarà affrontato dal tribunale dei minori.