Colti con attrezzi e gioielli, due giovani fermati nella notte a Masserano

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 novembre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cossato e della Stazione di Crevacuore hanno arrestato un 30enne di origine straniera, incensurato, e un minorenne di 17 anni, con precedenti di polizia, per furto aggravato in appartamento in concorso.

I due sono stati bloccati a Masserano, a seguito della segnalazione al 112 da parte di un cittadino, che aveva notato due persone muoversi all’interno di un appartamento nel palazzo di fronte utilizzando le torce dei cellulari per farsi luce. Sul posto sono arrivate in pochi minuti due pattuglie che hanno sorpreso i due mentre asportavano da una cantina alcuni attrezzi da lavoro, mentre nascosti nei vestiti avevano alcuni gioielli, risultati appena rubati dall’appartamento in questione.

Dell’arresto sono stati informati i Pubblici Ministeri di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella e di quella presso il Tribunale per i Minorenni di Torino che hanno disposto per entrambi gli arresti domiciliari in attesa delle convalide. Alla fine al maggiorenne è stato disposto l’obblio di firma mentre al minorenne l’obbligo di permanenza in abitazione. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Si ricorda che si versa nella fase di indagini preliminari e che gli indagati, da ritenere innocenti sino a condanna definitiva, potranno portare elementi a sostegno della propria estraneità negli stadi successivi del procedimento.