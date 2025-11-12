Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 12 novembre, a Biella per una fuga di gas. In campo una squadra che, in breve tempo, ha individuato la perdita, poi messa in sicurezza fino all'arrivo dei tecnici preposti.
mercoledì 12 novembre
martedì 11 novembre
lunedì 10 novembre
Odore di gas, scatta l'allarme: a Biella intervengono i Vigili del Fuoco
