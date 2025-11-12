 / CRONACA

CRONACA | 12 novembre 2025, 13:30

Odore di gas, scatta l'allarme: a Biella intervengono i Vigili del Fuoco

gas biella

Odore di gas, scatta l'allarme: a Biella intervengono i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 12 novembre, a Biella per una fuga di gas. In campo una squadra che, in breve tempo, ha individuato la perdita, poi messa in sicurezza fino all'arrivo dei tecnici preposti.

g. c.

Le prime dal territorio

Biella

gas biella

Odore di gas, scatta l'allarme: a Biella intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 12 novembre, a Biella per una fuga di...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore