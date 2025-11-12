Amara sorpresa a Biella, trova l'auto rigata da mani ignote: danno per quasi 2mila euro

“Non mi capacito ancora di ciò che è successo. Per qualcuno è puro divertimento, per altri è rammarico, tempo perso e denaro buttato al vento. Per cosa poi? Farsi belli con gli amici o sui social. Investite le vostre energie per qualcosa di utile”. Trattiene a stento l'amarezza la donna che, nei giorni scorsi, ha ritrovato la propria auto, regolarmente in sosta, completamente vandalizzata.

Il fatto è avvenuto a Biella, a pochi chilometri dal centro cittadino. La fiancata è stata profondamente rigata da mani ignote. La proprietaria, al momento del ritrovamento, ha scoperto i gravi danni alla carrozzeria e ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri. L’episodio, illogico ai più, ha provocato un danno stimato in circa duemila euro. Un gesto gratuito e incivile che lascia l’amarezza di chi si trova a pagare le conseguenze della mancanza di rispetto altrui.