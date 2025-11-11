“Evviva il colore”: la mostra di Giacomo Fileppo in Biblioteca a Vigliano FOTO e VIDEO

“Evviva il colore” è il titolo della mostra di Giacomo Fileppo allestita a Vigliano presso la Biblioteca. Nel percorso hanno trovato spazio 36 dipinti, che resteranno visibili al pubblico fino al 14 novembre.

L'inaugurazione è stata il 28 ottobre. Il pittore, nato nel 1942, vive da sempre a Vigliano Biellese. Autodidatta e fondatore nel 1974 del circolo “Amici dell’arte”, attraverso questa esposizione riprende il suo percorso di vita. Come ama raccontare lui stesso, il suo amore per le sfumature di ogni colore nasce dalla sua prima professione: quella di tintore colorista.

Fileppo è un pittore capace di curare la materia pittorica fino al dettaglio. La sua passione per la terra biellese gli ha suggerito visioni paesaggistiche delicate in cui le tinte si amalgamano e si fondono creando scorci luminosi e ed eleganti paesaggi. La Baraggia nelle diverse stagioni, le case, le baite sono gli elementi principali del suo discorso d’arte.

La mostra sarà visitabile fino al 14 novembre, da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.