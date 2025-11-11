Castelletto Cervo, Open Day al Cycling Center: si preparano i nuovi talenti FOTO

Nella mattinata di sabato 8 novembre 2025 il campo scuola di Castelletto Cervo ha ospitato l’Open Day organizzato dalla società Cycling Center ASD, un appuntamento che ha riscosso un'ottima partecipazione.

Numerosi bambini e ragazzi di diverse età hanno preso parte alle attività, seguiti passo dopo passo dagli istruttori del centro. Dopo una prima fase dedicata agli esercizi tecnici, i giovani aspiranti ciclisti hanno potuto mettere in pratica quanto appreso affrontando le prime discese, in un clima di entusiasmo e divertimento.

Grande la soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell’iniziativa, che ha permesso di far conoscere più da vicino il mondo del ciclismo e di avvicinare nuovi appassionati a questo sport. Visto il successo, l’associazione ha già espresso l’intenzione di replicare l’esperienza nei prossimi mesi.