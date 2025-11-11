Croce verde Biellese, entra in servizio una nuova ambulanza FOTO e VIDEO

Si è svolto domenica 9 novembre, presso Piazza del Duomo a Biella, il taglio del nastro per la consegna di una nuova ambulanza che andrà ad ampliare i servizi alla persona.



Orgoglioso il fondatore e vicepresidente dell’associazione Croce Verde Biellese, Massimiliano Clerico: “Ci prepariamo per il 2026, mettendo a disposizione nuovi mezzi per affrontare nuovi appalti e nuovi servizi. Da quando abbiamo fondato l’associazione, abbiamo cercato di orientarci seguendo i bisogni delle persone, a volte sole, che non sanno a chi rivolgersi per andare a fare una visita in ospedale, per dimissioni ospedaliere e altri servizi. La giornata di oggi è per noi un momento importante ed è per questo che abbiamo voluto renderla solenne con un programma ricco.”



L’evento si è aperto con la Santa Messa, a cui è seguita la sfilata degli automezzi e la benedizione della nuova ambulanza, per concludere con un buffet presso l’Oratorio Santo Stefano, offerto per ringraziare tutti i collaboratori e le persone vicine.

Eventi come questo ricordano quanto sia indispensabile il lavoro dei volontari delle associazioni, come la Croce Verde Biellese e il suo continuo potenziamento, con l’obiettivo principale di essere sempre più vicino alle persone bisognose e in difficoltà.