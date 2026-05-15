Vespa Club Biella e FAND Biella insieme per i bambini con diabete di tipo 1

Vespa Club Biella e FAND Biella Associazione Diabetici uniscono le forze per una raccolta fondi dedicata ai bambini affetti da diabete mellito di tipo 1. L’iniziativa, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio, punta a sostenere progetti concreti: dai campi scuola formativi al supporto psicologico per le famiglie, fino alle tecnologie per il monitoraggio della malattia.

Il programma prenderà il via sabato 23 maggio nella galleria del Centro Commerciale I Giardini, in via Lamarmora, dove dalle 9 alle 18 sarà possibile effettuare uno screening diabetico gratuito aperto a tutti. Nel piazzale Casalegno, dalle 10 alle 18, sono previsti giochi per bambini e dimostrazioni pratiche a cura di associazioni sportive, con la partecipazione di UNICEF. In serata, alle 19.30, cena all’Hotel Agorà Palace con la partecipazione del direttore Paolo Liguori.

Domenica 24 maggio, in piazzale Casalegno, dalle 9 alle 10.30, si svolgeranno un nuovo screening diabetico gratuito e l’adunata dei mezzi iscritti al raduno benefico. Alle 10.45 partirà il tour sulle colline del Biellese, con arrivo alle 12.30 alla Pro Loco di Netro per l’aperitivo e, a seguire, il pranzo.