Spettacolo e cuore: l'Under 18 dell'Occhieppese vince il derby al tie-break dopo una maratona

Un'altra vittoria al cardiopalma per l'ASD Occhieppese Under 18, che si aggiudica un derby infuocato contro il Tollegno al termine di una battaglia sportiva durata due ore e mezza.

È stata una partita giocata punto a punto, dove il "tanto cuore" messo in campo dalle ragazze ha fatto la differenza. L'equilibrio tra le due formazioni è stato evidente fin dal primo scambio, come dimostra l'andamento dei set: ogni parziale è stato combattuto fino all'ultimo respiro.

I parziali raccontano una gara al limite della tensione:

1° Set: 23-25 (Tollegno)

2° Set: 25-20 (Occhieppese)

3° Set: 25-23 (Occhieppese)

4° Set: 23-25 (Tollegno)

Con il risultato in parità (2-2), è stato il tie-break a decidere le sorti dell'incontro. La situazione si era messa male per l'Occhieppese, con il Tollegno avanti per 13-8 e a un passo dalla vittoria.

Ma è stato proprio in quel momento che è uscita la grinta delle ragazze di Coach Di Lonardo. Senza demordere, hanno iniziato una rimonta incredibile, annullando il vantaggio avversario e chiudendo il quinto parziale con un esaltante 15-13, che ha fatto esplodere la gioia della squadra e dei tifosi.

Archiviata questa vittoria emozionante, l'attenzione si sposta già al prossimo impegno. L'appuntamento è per sabato 15 novembre, nel primo pomeriggio, per il match casalingo contro il San Rocco presso la palestra di Occhieppo Inferiore.

TABELLINO PUNTI

Coda Zabetta 5, Romeo 9, Faraci 3, Franco 6, Benini 18, Lampo 2, Zampieri 2, Iobbi 0, Chaudjeu n.e. , Botto Steglia L1, Monteleone 1 L2

All. Carlos Di Lonardo e Filippo Scarpulla

Dir. Cinzia Melis