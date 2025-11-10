Rally & co vince la Coppa Scuderie al Giro dei Monti Savonesi FOTO

E' stato un weekend indimenticabile per i piloti e navigatori della scuderia Rally & co che, al 7° giro dei Monti Savonesi Storico, partito da Albenga, hanno ottenuto fantastici risultati, consentendo innanzitutto al team biellese di vincere mani basse la coppa riservata alle scuderie.

Secondi assoluti , primi del 2° raggruppamento e vincitori finali del trofeo Memory Fornaca Marco Bertinotti navigato dalla moglie Barbara Ravelli a bordo della loro Porsche 911 salgono sul podio dopo aver vinto una prova speciale ed essere rimasti sempre sulla scia del vincitore Filippo Gerini sulla Subaru Legacy a trazione integrale.

Tagliano il traguardo in quarta posizione assoluta, terzi nel 4° raggruppamento e vincitori di classe fino a 2.500 cc Paolo Vallivero detto "Il Valli" navigato da Stefano Cirillo con la loro Bmw M3, vettura molto performante ma che nulla ha potuto contro gli avversari in questa gara ligure; per loro la posizione d'onore anche nel trofeo Fornaca giunto all'ultimo appuntamento stagionale.

Super prestazione per Luca Delle Coste e Giuliano Santi che, tornati su di una vettura a trazione anteriore, (la Volkswagen Golf Gruppo 2) vincono il 3° raggruppamento cogliendo la 10° posizione assoluta dopo una gara che li ha visti attaccare a testa bassa dalla prima all'ultima prova speciale; Pierluigi Porta e Maurizio Barone con la consueta Ford Escort RS hanno un problema sull'ultima prova nella quale perdono quasi 4 minuti e dalla 23° posizione crollano in 36° vincendo comunque la classe 2.000 nel 3° raggruppamento.

Nella gara di regolarità a media 60 al debutto Ruggero Tedeschi navigatore di Domenico Gregorelli a bordo di una Opel Manta deve accontentarsi della 16° posizione assoluta con un ritardo di 8.8 secondi dal vincitore.