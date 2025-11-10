Biella, viabilità modificata in salita di Riva e via Tollegno per lavori

Il Comune di Biella ha emesso un'ordinanza con la quale vengono disposti alcuni provvedimenti viabilistici in salita di Riva e via Tollegno per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento richiederà l’occupazione temporanea di suolo pubblico e comporterà modifiche alla circolazione pedonale e veicolare nelle seguenti aree e periodi: Salita di Riva, da oggi 10 novembre 2025 al 10 gennaio 2026, con occupazione di 13,20 mq per l’installazione di un ponteggio; Via Tollegno, nello stesso periodo, con occupazione di 14,40 mq per ponteggio.

Durante i lavori, sarà istituito il restringimento del marciapiede e l’interruzione del transito, fatta eccezione per i soggetti autorizzati. La circolazione veicolare sarà regolata da un senso unico alternato, gestito da movieri e segnaletica mobile, senza impianti semaforici, e verrà introdotto un limite di velocità di 30 km/h nei tratti interessati.

Qualora necessario, potrà essere disposta anche la temporanea sospensione del transito pedonale sui marciapiedi e sugli attraversamenti coinvolti, con indicazione di percorsi alternativi sul lato opposto, debitamente segnalati.