Biella, studenti in gara per il primo soccorso: tutto pronto per il 15 marzo FOTO

È iniziato il conto alla rovescia per la Gara di Primo Soccorso in programma il 15 marzo presso il Comitato di Settimo Torinese, appuntamento che vedrà protagoniste anche due squadre di studenti biellesi.

Negli ultimi giorni si sono intensificate le prove presso il Comitato locale, dove si stanno allenando i ragazzi delle classi quarte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti” e dell’ITIS Q. Sella di Biella, impegnati nella preparazione delle simulazioni di intervento. Un ruolo fondamentale nelle esercitazioni è stato svolto dai simulatori e dai truccatori, che con il loro lavoro hanno reso le prove più realistiche, permettendo agli studenti di confrontarsi con scenari il più possibile vicini alle situazioni di emergenza reali.

Tra impegno, spirito di squadra e grande voglia di imparare, la preparazione prosegue con entusiasmo in vista della competizione, che rappresenta un’importante occasione formativa per mettere alla prova le competenze acquisite nel campo del primo soccorso.