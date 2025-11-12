Biella, anziani presi di mira da ragazzini: ancora paura nei quartieri

Continuano i problemi sociali in una città che sembra sempre più in balia di eventi da grande metropoli, e non più una Biella tranquilla e isolata dal mondo, perlomeno per problemi legati al disagio e alla delinquenza.

Fenomeni legati ai problemi di spaccio, risse, furti e criminalità generica stanno diventando la quotidianità, come confermano anche le cronache.

La popolazione, i cittadini in modo sempre più evidente lamentano le situazioni cercando di portarle all'attenzione pubblica o a volte con paura di ripercussioni ne parlano in modo discreto, ma con preoccupazione crescente.

In ordine temporale nelle ultime settimane, nei quartieri San Paolo e Villaggio Sportivo Lamarmora, si evidenzierebbe un fenomeno crescente come il lancio di pietre e oggetti, e di disturbo nei confronti di anziani che non sanno e non possono difendersi di fronte ad atti che spesso verrebbero compiuti da gruppi di ragazzi molto giovani, che si muovono come se si trattasse di un branco, o come avviene nella grandi città, organizzati in baby-gang.

La paura di ripercussioni spesso frena le vittime dal denunciare gli episodi, ma novità di questi ultimi giorni sembrerebbe essere il fatto che le forze dell'ordine e nello specifico la Guardia di Finanza (molti episodi si sarebbero consumati proprio nelle zone adiacenti la locale caserma cittadina) si stia muovendo per cercare di venire a capo della situazione.

I primi soggetti sarebbero già stati identificati, il che potrebbe portare a degli sviluppi significativi nei prossimi giorni.