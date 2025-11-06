Sordevolo piange la morte di Marco Neiretti, stimato e apprezzato sindaco

Lutto a Sordevolo per la morte di Marco Neiretti, stimato sindaco per tanti anni del paese, mancato nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 88 anni. Figura di spicco della provincia biellese, era molto conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane. L'amministrazione comunale di Sordevolo si stringe con commozione al dolore della sua famiglia.

I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, avranno luogo alle 10 di sabato 8 novembre nella chiesa parrocchiale di Sordevolo. Sempre qui sarà recitato il Santo Rosario alle 18.30 di domani.