Grande festa con record di partecipanti al Golf Club Cavaglià FOTO

Record di partecipanti e grande festa domenica al GC Cavaglià con la classica autunnale Coppa Vino e Castagne (18 buche a squadre formula Louisiana a 5) che quest’anno per la prima volta si è fregiata della collaborazione di Damarco Vini.

In un’atmosfera tipicamente british, alla partenza shotgun delle 10.30, si sono presentate ben 31 squadre per 155 giocatori, riscaldati durante tutta la giornata dalle caldarroste e corroborati da buoni calici di rosso. La sfida terminata nel pomeriggio, a colpi di birdie e eagle è stata vinta nel lordo con lo score di 58 (-10) dal team composto da Aldo Sacco, Cinzia Toscano, Gianfranco Sacco, Valter Bacchiega e Francesco Liscio.

Nel netto con una carta di 49 (-19) vittoria della squadra composta da: Arianna Gassino, Gianfranco Gassino, Danilo Degregorio, Andrea Pistone e Annunziato Furnari. Seguiti da Simone Bucino, Piero Bucino, Franco Bucino, Stefano Griggio e Alberto Caneparo con 51 e Vincenzo Forgione, Daria Ducci, Susanna Vaga, Monica Sarale e Cristina Di Stolfo con 51.

Al Golf Cavaglià questa settimana l’appuntamento agonistico sarà per la giornata di domenica dove c’è in programma la Relais San Desiderio Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie, a seguire premiazione e rinfresco). Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

Il calendario di novembre proseguirà poi sabato 15 con la Piccaia Golf Cup (Stableford singola 18 buche 2 categorie) e domenica 16 con lo “Swing Ama La Ricerca” by Forteto della Luja entrambe valide per lo score d’oro.