Ginnastica ritmica, Pietro Micca a Vezzana d'Alba con otto ginnaste

Un weekend impegnativo quello appena passato per la sezione di ginnastica ritmica di Pietro Micca che a Vezzana d’Alba è stata impegnata con tante ginnaste nella terza prova del Campionato Individuale Silver LB1.

Le più piccole rappresentanti in categoria A1 sono state Viola Bertagnini e Melissa Zerbola, che hanno affrontato con il sorriso questa loro prima esperienza chiusa in decima e diciassettesima posizione. Nella categoria successiva esordio anche per Asia Vittoria Marchesini che dimostra alla sua prima gara in questo livello grande grinta e determinazione, terminando la prova in quinta posizione.

Nella stessa categoria anche Emma Lattanza ed Irene Malgioglio che con convinzione eseguono la loro prova, terminando ottava e nona. Rebecca Prina Mello ha gareggiato invece in categoria A3 presentando un programma nuovo al cerchio e una rivisitazione del vecchio esercizio alle clavette; esegue due bei esercizi e chiude la gara al nono posto. In categoria A4 Nina Tua porta in pedana i suoi esercizi a cerchio e fune e, con un filo di emozione, termina al nono posto.

Infine tra le Junior1 scende in pedana Jennifer Pagan con due esercizi rivisitati a cerchio e palla concludendo la sua bella prova in quindicesima posizione. Le allenatrici si dicono molto soddisfatte dell’impegno profuso e delle esecuzioni presentate e accolgono questa gara come punto di partenza per la prossima stagione in arrivo.