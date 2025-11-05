Virtus Biella: sfide impegnative, vittorie e costante crescita del vivaio

Fine settimana intenso per la Virtus Biella, impegnata su più fronti nei vari campionati. Nonostante alcune sconfitte, le formazioni virtussine hanno mostrato grinta e segnali di costante miglioramento, accompagnati da belle prestazioni, in particolare nei settori giovanili.

Serie D – Trasferta amara ma fiducia intatta

La Prima Squadra affronta la Fortitudo Zanardi e torna a casa con una sconfitta per 3-0 (25-21, 25-18, 25-14).

Una gara complicata, in cui le padrone di casa hanno avuto la meglio nei momenti chiave. Le ragazze virtussine, però, non si abbattono: la voglia di crescere c’è e sabato si torna al Palasarselli per il match contro Pallavolo Settimo, con tanta voglia di riscatto.

Prima Divisione – Buona prestazione contro un’avversaria esperta

Le giovanissime della Prima Divisione affrontano in trasferta la solida formazione del Volley San Giacomo, cedendo per 3-0 (25-16, 25-10, 26-24).

Nonostante il risultato, il gruppo ha mostrato sprazzi di ottimo gioco, soprattutto nel terzo set, perso solo ai vantaggi. Un segnale incoraggiante per il futuro.

Under 18 – Vittoria netta in casa del GS Tollegno

Convincente prestazione per la Under 18, che si impone con un netto 3-0 (25-15, 25-15, 25-9) sul campo del GS Tollegno.

Gara dominata dall’inizio alla fine, con attenzione e concentrazione costanti. Un successo che conferma la solidità e la crescita del gruppo.

Under 16 Eccellenza – Prestazione coraggiosa contro Igor Volley

Partita combattuta fino all’ultimo pallone per le ragazze dell’ Under 16 Eccellenza, che cedono al tie-break contro la blasonata Igor Volley con il punteggio di 2-3 (16-25, 25-10, 22-25, 25-18, 12-15).

Una gara intensa, ben giocata, che vale comunque un punto prezioso e testimonia la competitività del gruppo anche contro avversarie di alto livello.

Under 13 – Maturità e bel gioco: vittoria meritata

Le giovanissime dell’ Under 13 superano Team Volley Novara con un netto 3-0 (25-14, 25-10, 25-13).

Partita giocata con ordine e sicurezza, in cui le atlete Virtus hanno saputo mantenere calma e concentrazione anche nei momenti più delicati. Una prestazione che lascia buone sensazioni in vista dei prossimi impegni.

Virtus Biella continua il proprio cammino con impegno, passione e l'entusiasmo che da sempre contraddistingue la società.