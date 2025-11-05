 / Pallavolo

Pallavolo | 05 novembre 2025, 07:00

Virtus Biella: sfide impegnative, vittorie e costante crescita del vivaio

In foto le ragazze dell’Under 18 Virtus Biella

Fine settimana intenso per la Virtus Biella, impegnata su più fronti nei vari campionati. Nonostante alcune sconfitte, le formazioni virtussine hanno mostrato grinta e segnali di costante miglioramento, accompagnati da belle prestazioni, in particolare nei settori giovanili.

Serie D – Trasferta amara ma fiducia intatta 

La Prima Squadra affronta la Fortitudo Zanardi e torna a casa con una sconfitta per 3-0 (25-21, 25-18, 25-14).

Una gara complicata, in cui le padrone di casa hanno avuto la meglio nei momenti chiave. Le ragazze virtussine, però, non si abbattono: la voglia di crescere c’è e sabato si torna al Palasarselli per il match contro Pallavolo Settimo, con tanta voglia di riscatto.

 Prima Divisione – Buona prestazione contro un’avversaria esperta

Le giovanissime della Prima Divisione affrontano in trasferta la solida formazione del Volley San Giacomo, cedendo per 3-0 (25-16, 25-10, 26-24).

Nonostante il risultato, il gruppo ha mostrato sprazzi di ottimo gioco, soprattutto nel terzo set, perso solo ai vantaggi. Un segnale incoraggiante per il futuro.

 Under 18 – Vittoria netta in casa del GS Tollegno 

Convincente prestazione per la Under 18, che si impone con un netto 3-0 (25-15, 25-15, 25-9) sul campo del GS Tollegno.

Gara dominata dall’inizio alla fine, con attenzione e concentrazione costanti. Un successo che conferma la solidità e la crescita del gruppo.

 Under 16 Eccellenza – Prestazione coraggiosa contro Igor Volley 

Partita combattuta fino all’ultimo pallone per le ragazze dell’ Under 16 Eccellenza, che cedono al tie-break contro la blasonata Igor Volley con il punteggio di 2-3 (16-25, 25-10, 22-25, 25-18, 12-15).

Una gara intensa, ben giocata, che vale comunque un punto prezioso e testimonia la competitività del gruppo anche contro avversarie di alto livello.

 Under 13 – Maturità e bel gioco: vittoria meritata

Le giovanissime dell’ Under 13 superano Team Volley Novara con un netto 3-0 (25-14, 25-10, 25-13).

Partita giocata con ordine e sicurezza, in cui le atlete Virtus hanno saputo mantenere calma e concentrazione anche nei momenti più delicati. Una prestazione che lascia buone sensazioni in vista dei prossimi impegni.

 Virtus Biella continua il proprio cammino con impegno, passione e l'entusiasmo che da sempre contraddistingue la società.

c. s. Virtus Biella g. c.

