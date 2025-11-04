Scontro auto-moto alla rotonda di Quaregna Cerreto, code e traffico rallentato FOTO

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale, avvenuto poco prima delle 18 di oggi, 4 novembre, nel comune di Quaregna Cerreto. A rimanere coinvolte un'auto e una moto all'interno di una rotonda.
Entrambi i conducenti sono stati assisti dal personale sanitario del 118 ma al momento non si conoscono le loro condizioni di salute. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità.
Il traffico sta subendo rallentamenti ed è deviato verso altre direzioni, in attesa della rimozione dei mezzi unito al ripristino della sicurezza sulla carreggiata.