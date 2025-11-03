TT Biella: Ottimi risultati nel Torneo Giovanile di Villadossola

L’ultimo weekend è stato ricco di appuntamenti per il TT Biella.

Torneo Giovanile di Villadossola

Domenica si è svolto a Villadossola il torneo giovanile, prima delle tre prove valide per la qualificazione ai Campionati Italiani. Dieci i giovani iscritti, ma solamente nove presenti, poiché Federica Prola era l’unica iscritta nell’under 19 femminile. Il bilancio è del tutto positivo, con un primo posto (Giacomo Riva) e due secondi posti (Giacomo Forno e Alessandro Rizzo).

Giacomo Cenedese ha giocato nell’under 19 maschile. L’atleta biellese, partito a mille, nel girone trova subito Monte, forte atleta che disputa la B2 con i colori del Cus Torino, e gioca al meglio, procurandosi nel quarto set anche due match-point, purtroppo non trasformati, ed è poi sconfitto in bella (6/-6/-10/12/7). Ancora una facile vittoria su Pia, per essere poi estromesso dal torneo da Dondana. Per la cronaca la gara è vinta proprio a Monte in finale su Simone Garello.

Giacomo Forno ha gareggiato nell’under 17 maschile. Il girone è superato con vittorie su Melchio (-4/7/7/6) e Bottari (-4/5/6/8); nel tabellone, tutto facile contro Barbero e niente facile contro Toffoli (-7/6/10/-4/8): ad attenderlo in finale c’è l’avversario storico: Rossi Emanuele; prima che Giacomo Forno si accasasse al Milano Academy era ricorrente lo scontro fra i due: nel solo anno solare 2021 si sono incontrati ben otto volte, dividendosi equamente le vittorie. Ieri a primeggiare è stato l’astigiano che si è imposto in quattro set (8/8/-6/8).

Al torneo under 15 maschile ha partecipalo Jacopo Siciliano. Inserito in un girone composto da quattro atleti, il biellese supera Loggia ma viene a sua volta battuto da Pop e Casonato.

Nella categoria inferiore, l’under 13 maschile, erano presenti tre portacolori del TT Biella.

Disco rosso per Daniele Milanesi, superato da Badellino e da Rossi Amedeo, e per Davide Ronsisvalle, battuto da Cerati e Cresci. Lorenzo La Porta supera invece il primo step, pur perdente contro il forte Bartoli, battendo Bonini e nel tabellone è subito fuori contro l’atleta di casa Mocellini.

Nell’under 11 maschile, per Lorenzo Piemontese, inserito nel girone con Alessandro Rizzo c’è stato poco da fare; oltre che col compagno di squadra, perde anche da Molinari e la tiratissima vittoria su Condoleo (1/-9/4/-5/10) non gli consente il passaggio del turno. Alessandro Rizzo chiude invece il girone a punteggio pieno, ma con qualche patema di troppo; la forte presenza di umidità in palestra lo fa soffrire all’inverosimile, obbligandolo a ricorrere al quinto set per avere la meglio (3/-7/-8/5/6) sul

non irresistibile Condoleo. Per Giacomo Riva, vero e proprio rullo compressore, nessun problema; con due perentori tre a zero supera il girone battendo Hu Ke Xuan (2/2/8) e poi Soria (4/0/2). Le semifinali vedono opposti, da un lato Giacomo Riva, che batte Molinari (2/7/10) e dall’altro Alessandro Rizzo che batte Hu in quattro set agguantando la finale (4/-8/7/9). In finale, Riva perde il primo set della giornata, forse anche per distrazione, ma vince i successivi tre aggiudicandosi così la prima prova (-10/9/5/7).

Torneo di 5^ e 6 categoria di Villadossola

Sabato si è svolto a Villadossola un torneo di 5^ e 6^ categoria.

Nella gara di sesta categoria, il percorso di Maurizio Rondi è nuovamente interrotto (terza volta da inizio stagione) dal futuro vincitore della gara, Cosentino, atleta di Isola d’Asti. Sino ai quarti di finale, per l’atleta biellese, il percorso era stato agevole, nel girone su Gatti e Bonzani e nel tabellone su Bertagna. Contro Cosentino c’è stata battaglia vera, ma alla fine Rondi ha dovuto cedere in bella (-8/9/-12/5/4).

Nel torneo di quinta categoria invece ha giocato Gilberto Rollino. Pur battuto da Mazzoni, il primo ostacolo è superato con la vittoria su Croci. Nella fase successiva ancora una bella e sofferta vittoria contro Leonardi (8/-5/8/-11/5) andando a prendersi così la rivincita della sconfitta, in tre set, subita una settimana prima in campionato, per poi fermarsi al turno successivo battuto da Calissano.

Torneo nazionale Top 3 a Terni

A Terni, sabato 1° novembre, si è infine disputato un torneo Top 3, riservato ad atleti posizionati nel ranking nazionale dalla posizione 121 alla 452. Della partita ha fatto parte anche Matteo Passaro. Inserito in un girone da quattro giocatori, supera il primo ostacolo grazie alla classifica avulsa. Infatti, alle spalle dell’imbattuto Cordua, atleta torinese anche lui approdato in Sardegna, i restanti tre atleti si sono alla fine ritrovati con i medesimi punti. A spuntarla è stato appunto Matteo, grazie al tre a zero rifilato al bolognese Zorzan e alla sconfitta in quattro set subita dal pugliese di Castellana Grotte, Coletta. Nel tabellone incrocia subito la racchetta col nigeriano Ashimiyu, futuro vincitore della gara, contro cui nulla può (4/7/1).



