A Masserano una notte da brividi per Halloween

Una notte di brividi e meraviglia ha invaso le vie di Masserano grazie all’evento Discesa all’Inferno, organizzato con passione e creatività dall’Associazione Genitori Sempre. Oltre 1000 persone hanno partecipato a questa straordinaria esperienza, trasformando il borgo in un teatro a cielo aperto, dove luci, suoni e atmosfere suggestive hanno dato vita a un viaggio immersivo e sorprendente.

La serata si è aperta con una festa in piazza, seguita da un percorso guidato a gruppi della durata di un’ora. Le strade, illuminate dai lampioni, hanno accolto i visitatori in un’atmosfera sospesa tra realtà e fantasia. Accompagnati da una guida a tema, i gruppi hanno varcato le porte dell’Inferno dantesco, incontrando personaggi iconici e inaspettati.Dopo aver conosciuto l’Angelo Nero, custode delle porte dell’Inferno, i partecipanti si sono addentrati nella selva oscura, dove hanno incontrato un Dante smarrito. Jack Sparrow, assunto per traghettare le anime, ha condotto i presenti nei gironi infernali. Qui, i lussuriosi Joker e Harley Quinn hanno danzato in compagnia dei Minion, mentre i golosi Annibal e Luffy occupavano il girone dei golosi.

Tra gli avari e i prodighi è apparso Gollum, e nel girone degli iracondi ha regnato la temibile Regina di Cuori. Gli eretici hanno preso vita in una parodia inquietante con Samara e una posseduta, mentre la sfida tra bene e male ha visto protagonisti Yoda e Darth Vader. Nelle melabolgie lo spumeggiante Lupin, in compagnia di Margot e una squadra di piccoli minion ladruncoli. Giunti poi nel luogo più caldo, l’incontro con il fiammeggiante Lucifero ha segnato il culmine del viaggio, seguito dalla risalita ostacolata da Malefica, la Regina del Male. A chiudere il cerchio, Dante ha ritrovato la sua amata Beatrice. Più di 80 volontari, tra attori non professionisti, tecnici e collaboratori, hanno reso possibile questa rappresentazione unica, capace di mescolare cultura, ironia e fantasia e che ormai è attesa dal pubblico di anno in anno.

L’Associazione Genitori Sempre ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coinvolgere e stupire, con un taglio moderno che ha evocato ricordi, emozioni, risate e meraviglia.