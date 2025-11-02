 / Calcio

Calcio | 02 novembre 2025, 17:30

Calcio, ASD River Plaine - ACF BIELLESE 7-0

Due reti di Ingannamorte

Si chiude 7-0 per l’ACF Biellese, che nella giornata di oggi domenica 2 novembre supera le avversarie con una gara intensa e combattuta. Due reti di  Ingannamorte.

Formazione ACF BIELLESE:

12 Marazzato Carolina

4 Giletto Annalisa (vice capitano)

5 Nerva Francesca

6 Nitti Zaira 

8 Cavagnetto Gloria (capitano)

10 Carazzolo Desirée (sostituita al 19' del secondo tempo da 3 Pertel Giorgia)

11 Pipino Alice 

13 Sorze Giulia (sostituita al 11' del secondo tempo da 20 Demargherita Melissa)

15 Tintori Arianna (sostituita al 8' del secondo tempo da Alberto Gaia)

16 Dreon Giulia (sostituita al 36' del secondo tempo da 14 Mabrito Rebecca)

18 Ingannamorte Valentina (sostituita al 24' del secondo tempo da 19 Bellon Andrea)

A disposizione:

2 Sorlei Stefania 

17 Artiglia Giada 

Allenatore: Barboni Stefano

Allenatore in seconda: Squillario Enrico 

Marcatori:

7' secondo tempo Ingannamorte 

11' secondo tempo Dreon 

15' secondo tempo Ingannamorte 

22' secondo tempo Pipino 

27' secondo tempo Dreon 

35' secondo tempo Bellon 

39' secondo tempo Cavagnetto 

Risultato: 7 - 0

Questo il commento di Nitti Zaira  "La partita al primo tempo non è andata tanto bene perché non abbiamo giocato come sappiamo fare, abbiamo sbagliato tanti gol davanti alla porta, ma al secondo tempo ci siamo sbloccati, abbiamo fatto buoni passaggi e abbiamo vinto". 


 

s.zo.

