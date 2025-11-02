Calcio, ASD River Plaine - ACF BIELLESE 7-0

Si chiude 7-0 per l’ACF Biellese, che nella giornata di oggi domenica 2 novembre supera le avversarie con una gara intensa e combattuta. Due reti di Ingannamorte.

Formazione ACF BIELLESE:

12 Marazzato Carolina

4 Giletto Annalisa (vice capitano)

5 Nerva Francesca

6 Nitti Zaira

8 Cavagnetto Gloria (capitano)

10 Carazzolo Desirée (sostituita al 19' del secondo tempo da 3 Pertel Giorgia)

11 Pipino Alice

13 Sorze Giulia (sostituita al 11' del secondo tempo da 20 Demargherita Melissa)

15 Tintori Arianna (sostituita al 8' del secondo tempo da Alberto Gaia)

16 Dreon Giulia (sostituita al 36' del secondo tempo da 14 Mabrito Rebecca)

18 Ingannamorte Valentina (sostituita al 24' del secondo tempo da 19 Bellon Andrea)

A disposizione:

2 Sorlei Stefania

17 Artiglia Giada

Allenatore: Barboni Stefano

Allenatore in seconda: Squillario Enrico

Marcatori:

7' secondo tempo Ingannamorte

11' secondo tempo Dreon

15' secondo tempo Ingannamorte

22' secondo tempo Pipino

27' secondo tempo Dreon

35' secondo tempo Bellon

39' secondo tempo Cavagnetto

Risultato: 7 - 0

Questo il commento di Nitti Zaira "La partita al primo tempo non è andata tanto bene perché non abbiamo giocato come sappiamo fare, abbiamo sbagliato tanti gol davanti alla porta, ma al secondo tempo ci siamo sbloccati, abbiamo fatto buoni passaggi e abbiamo vinto".



