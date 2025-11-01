Salussola Volley, successo esterno con il Valsesia

Il Salussola Volley conquista una preziosa vittoria esterna al termine di una partita lunghissima e combattuta contro il Valsesia Team Volley, chiusa sul punteggio di 3-2 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

La formazione di Salussola ha iniziato il match con il piede giusto, imponendosi nel primo set con due punti di margine grazie a una buona organizzazione di gioco e una difesa attenta. Nel secondo e terzo parziale, però, la squadra biellese ha accusato un calo di concentrazione, permettendo ai padroni di casa di portarsi avanti per 2-1.

Nel quarto set è arrivata la reazione: il Salussola ha ritrovato ritmo e determinazione, riuscendo a spuntarla ai vantaggi e a riaprire la gara. Nel tie-break decisivo i ragazzi di coach Fabbro hanno mostrato tutto il carattere e la solidità che li contraddistinguono, giocando con lucidità nei momenti chiave e conquistando meritatamente la vittoria.

Una prova di grande maturità e spirito di squadra, che conferma la crescita del gruppo e regala due punti importanti in classifica.

Valsesia Team Volley vs Salussola Volley 2-3

(26-28, 25-18, 25-21, 23-25, 11-15)