Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, doppia trasferta torinese in serie C e D

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è pronta a un altro weekend di partite. Trasferte torinesi per le formazioni arancioblu di Serie C e Serie D : la Ilario Ormezzano Sai SPB gioca sabato alle 17 contro il quotatissimo Volley San Paolo , mentre la giovane M-AppHotel SPB sfida alle 20.30 il Kolbe Volley Torino .

A presentare il match della prima squadra è il vice-allenatore Simone NICOLO: «Ci attende un’altra sfida importante, in un contesto molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Affrontiamo una squadra a punteggio pieno che farà di tutto per proseguire la sua striscia positiva. Il match perso al tie-break contro Acqui ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma allo stesso tempo si sono visti aspetti positivi e – per noi – il bicchiere è mezzo pieno. La voglia di riscatto è tanta: andremo a Torino per battagliare su ogni pallone. I ragazzi lavorano duramente, con grande attenzione e disponibilità, consapevoli che ogni sabato c’è l’occasione per crescere e aggiungere qualcosa alla nostra pallavolo. L’obiettivo? Giocare da vera squadra, con intensità, organizzazione e spirito di gruppo, come chiede il coach».

Aggiunge il palleggiatore Matteo BERTELETTI: «Ci aspetta una sfida molto impegnativa: San Paolo è una squadra ben organizzata e con un organico completo. Sappiamo che il campo di Torino non è tra i più grandi, quindi dovremo essere bravi a mantenere ordine e lucidità in tutte le fasi di gioco. In settimana lavoriamo bene, con buoni ritmi e grande concentrazione, e l’obiettivo è portare in campo quello che costruiamo in allenamento. Dobbiamo crescere come gruppo e dare continuità ai nostri progressi, imponendo fin dal primo scambio la nostra pallavolo».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 1° novembre, ore 17. Palestra “G. Padovani” di Torino

Volley San Paolo – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Serie D

Sabato 1° novembre, ore 20.30. Centro sportivo “Lingotto” di Torino

Labotek Kolbe Volley Torino – M-APPHOTEL SPB

Under19

Domenica 2 novembre, ore 17.30. Palestra L.S. “B. Cavalieri” di Verbania

Pallavolo Altiora – OFFICINA POZZO SPB

Under17

Domenica 2 novembre, ore 10. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

ENERCOM SPB – 2mila8 Volley Domodossola Blu

Under15

Sabato 1° novembre, ore 10.30. Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Pool GS Pavic – AM IMPIANTI SPB