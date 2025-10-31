Cerrione, lavori sulla SP12: modifiche alla circolazione fino al 21 novembre

La Provincia di Biella comunica che, per consentire lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, sarà sospesa la circolazione lungo un tratto della Strada Provinciale 12 Verrone – Cerrione, dal km 3+800 al km 5+186, nel territorio di Cerrione.

Le limitazioni, previste dall’Ordinanza del 31 ottobre 2025, saranno in vigore dal 3 al 21 novembre. Il provvedimento riguarda anche gli svincoli di ingresso e uscita della SP12 sulla SP143 Vercellese, ai km 22+700 e 22+900.

Durante il periodo dei lavori sarà istituito un limite di velocità ridotto a 30 km/h in prossimità del cantiere. Gli interventi, affidati alla RTI Impresa F.lli Sogno & Figli srl – Impresa Cave di Corconio srl, rientrano nel piano di manutenzione della rete stradale provinciale.

La Provincia invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti su percorsi alternativi.

Le chiusure rimarranno attive per l’intera durata dei lavori, dalle prime ore del mattino fino al termine delle attività giornaliere, con riapertura completa prevista entro il 21 novembre 2025.