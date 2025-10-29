 / Valle Cervo

Valle Cervo | 29 ottobre 2025, 15:30

Con Bici in Comune Sagliano Micca guarda al futuro nel nome della mobilità sostenibile

A Bergamo si è tenuta la tappa macroregionale del Nord Italia, alla quale il Comune ha partecipato con il sindaco Blotto e la consigliera Ranghino.

Come riportato sui propri canali social, l'amministrazione di Sagliano Micca si è aggiudicato il bando “Bici in Comune” promosso da ANCI e Sport e Salute S.p.A. Un’iniziativa dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e alla valorizzazione dei territori attraverso lo sport.

Il 24 ottobre scorso, nella splendida cornice di Bergamo, si è tenuta la tappa macroregionale del Nord Italia, alla quale il Comune ha partecipato con il sindaco Alessandro Blotto e la consigliera Paola Ranghino.

“Grazie a questo importante risultato, Sagliano Micca potrà sviluppare nuove azioni per favorire l’uso della bici, migliorare la sicurezza stradale e promuovere stili di vita più sani e rispettosi dell’ambiente – si legge nella nota - Un passo concreto verso un futuro più verde e consapevole”.

Redazione g. c.

