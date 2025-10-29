Biella, serata fotografica con Marino Premoli: “Cinque racconti di natura, luce e vita selvatica”

Il Fotoclub Biella invita appassionati e curiosi alla serata fotografica con Marino Premoli, in programma mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 21 presso Palazzo Ferrero, in Corso del Piazzo 25. L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La serata, dal titolo “Cinque racconti di natura, luce e vita selvatica”, proporrà un viaggio visivo tra emozione e bellezza, attraverso immagini che raccontano la fauna del Kenya e dello Sri Lanka, alternandosi a tre audiovisivi tematici dedicati ai giochi di luce e colore, al dinamismo degli uccelli in volo e all’eleganza del martin pescatore, simbolo di riflessi e perfezione naturale.

Marino Premoli, nato a Vigevano nel 1960, fotografo dal 1982, ha esplorato diversi generi prima di trovare nella fotografia naturalistica la sua vera dimensione. Da sempre appassionato di animali, in particolare di avifauna, dedica grande attenzione al rispetto dell’ambiente e dei soggetti ritratti. Nelle sue immagini cerca di cogliere comportamenti, luci e momenti unici, capaci di trasmettere emozioni autentiche.