Turismo e valorizzazione di Candelo, rinnovata la convenzione con la Pro Loco anche per il 2026

A Candelo è stata rinnovata la convenzione con la Pro Loco anche per il 2026. Lo annuncia Erika Vallera, la capogruppo di Candelo nel Cuore: “Prosegue il percorso di collaborazione solido e proficuo che guarda con concretezza allo sviluppo culturale, turistico e sociale del nostro paese. Un accordo che conferma e rafforza l’obiettivo comune di valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturale di Candelo, dal Ricetto all’Ecomuseo, fino alla Baraggia, e di rendere il turismo una risorsa condivisa, anche con ritorni concreti per la nostra comunità. Un accordo che garantisce efficienza economica, grazie all’impegno volontario della Pro Loco e alla collaborazione stretta con l’amministrazione che produce valore sociale, promuovendo partecipazione civica, coesione e identità con la previsione di un ristoro economico per i cittadini, con una quota degli introiti turistici che sarà restituita alla comunità, in denaro o sotto forma di servizi, lavori o forniture”.

Tra i punti chiave della convenzione vi è l'apertura e la gestione dell’Ecomuseo della Vitivinicoltura e dell’ufficio di accoglienza turistica unita alla promozione con la stampa di materiale informativo su Candelo e gli eventi. A ciò si aggiunge la collaborazione per la programmazione e l'organizzazione delle iniziative culturali, seguita dalla cura degli allestimenti floreali e del decoro in collaborazione con altre associazioni oltre ad altri aspetti.

“Un impegno reciproco che si basa sulla condivisione della visione strategica – sottolinea Vallera - La Pro Loco si impegna a concordare con l’amministrazione le modalità di realizzazione degli eventi, assicurando qualità, sicurezza e coerenza con gli obiettivi culturali e turistici del Comune. L’amministrazione continuerà a sostenere e affiancare la Pro Loco nel raccordo istituzionale con Regione Piemonte e altri enti oltre al supporto tecnico e logistico da parte dei settori comunali (lavori pubblici, polizia locale, ecc.) e nella progettazione e promozione turistica. Il futuro di Candelo si costruisce insieme, con visione, partecipazione e azioni concrete”.