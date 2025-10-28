Tennis Tavolo Splendor: Unipol di Bocchio, prima vittoria in C2

Fine settimana positivo per le formazioni cossatesi impegnate nei campionati regionali di tennis tavolo, con la prima vittoria stagionale in C2 e le conferme ai vertici per Gentile Impianti e Immobiliare Bugella nei tornei di D1 e D2.

C2: Unipol di Bocchio sblocca la stagione

Importante successo per i ragazzi capitanati da Matteo Bianchetto, che sabato alla palestra Leonardo da Vinci hanno superato con un netto 5-1 il Tennis Tavolo Ossola, conquistando i primi due punti stagionali e staccandosi dalla coda della classifica.

Quattro dei sei incontri si sono decisi al quinto set, a testimonianza dell’equilibrio tra le due squadre.

Gabriele Pronesti ed Erick Marangone hanno vinto due incontri ciascuno, mentre il quinto punto è stato messo a segno dal capitano Bianchetto.

Da segnalare la combattutissima ultima sfida tra Cesaro e Marangone, risolta solo al quinto set per 16-14 a favore di quest’ultimo.

D1: Gentile Impianti resta al comando

Prosegue imbattuta la marcia della Gentile Impianti, che venerdì sera al PalaAguggia ha superato la Sisport Torino per 4-2, al termine di una sfida tutt’altro che semplice.

Gli ospiti si erano infatti portati sul 2-0, con Riccardo Pegoraro e Riccardo Motta sconfitti a sorpresa, ma i padroni di casa hanno reagito con determinazione.

Trascinati da un convincente Tommaso Zoppello, autore di due punti personali, i cossatesi hanno ribaltato il risultato grazie anche alle vittorie di Motta e Pegoraro, firmando il 4-2 finale.

D2: Immobiliare Bugella inarrestabile

Ancora una vittoria per l’Immobiliare Bugella, che venerdì sera al PalaAguggia si è imposta con un perentorio 5-1 sul Tennis Tavolo Ossola Gozzano.

Due vittorie per Michele Capodiferro e Francesco Bidese, mentre Andrea Saitta ha conquistato la sua prima affermazione in campionato.

Incontro mai in discussione e altri due punti preziosi per lo Splendor, che resta al comando della classifica in solitaria.

D2: Sconfitta per lo Splendor Siviero/Scarpa

Non è riuscito l’en plein alle squadre cossatesi. Sempre al PalaAguggia, la formazione Splendor Siviero/Scarpa di capitan Antonio Zamuner è stata sconfitta dai giovani del Tennis Tavolo Ossola Junior per 5-1.

Avvio di campionato complicato per la squadra, inserita in un girone particolarmente difficile, ma il torneo è ancora lungo e non mancano i margini di ripresa.

Il punto della bandiera è arrivato grazie a Massimo Graziano.

D3: Splendor MB Line imbattuto nel derby

Alla Leonardo da Vinci, sabato pomeriggio, in concomitanza con la gara di C2, si è giocato anche il derby tra Splendor MB Line e TT Biella Reale Mutua, terminato 3-3.

Ottima prova per Mattia Zoppello, autore di due vittorie, mentre il terzo punto è stato conquistato da Leonardo Alvarado.

Sfortunato Lorenzo Caschili, che ha lottato ma ha ceduto in entrambi i suoi incontri.

Quattro punti in classifica e imbattibilità confermata per lo Splendor MB Line guidato dal tecnico Daniela Sandigliano.