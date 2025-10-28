Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, ecco i risultati di Serie D e settore giovanile

È stato un weekend intenso per le giovani formazioni della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Esordio nei campionati Under 19 e 15 per le formazioni di Officina Pozzo SPB e AM Impianti SPB.

Serie D

Girone A - 3 a giornata

PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Multimed Volley Vercelli 0-3 (21-25/17-25/11-25)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio 1, Caligaris 2, Shapkin 1, Benanchietti 3, Rolando 12, Ramella Pezza P., Pietropoli, Ressia 11, Petrache 1, Ramella Pezza S. 2, Vigna, Colombara, Kuhla 6, Castrovilli 2. Coach Simone Marangio, vice Antonio Remollino.

Coach Simone Marangio: «Il bilancio è lo stesso. Le prestazioni subiscono alti e bassi, dovuti al fatto che le avversarie sono sempre più esperte di noi: paghiamo dazio nella gestione – diametralmente opposta - di alcuni momenti del match. L’unico rammarico è non aver sfruttato un servizio avversario dalla qualità nontroppo elevata. Dobbiamo sistemare alcune situazioni: serve più efficienza quando ci viene data la possibilità di costruire l’azione».

Under 19

Girone A - 2 a giornata (anticipo)

PalaPajetta di Biella

OFFICINA POZZO SPB – Gulliver Novi Pallavolo U19 2-3 (25-22/15-25/19-25/25-21/11-15)

Coach Giovanni Bonaccorso: «Direi che si è trattato di un esordio positivo, dato che nel primo match stagionale abbiamo subito affrontato una delle pretendenti al titolo territoriale Under 19. Abbiamo sperimentato diverse soluzioni tattiche, con altrettante note positive. Vicario ha confermato le sue qualità tecniche e Murdaca ha saputo reggere bene nel ruolo di libero. Graziano si è distinto come banda, dove ha potuto mostrare le sue solite doti di attaccante, ma anche in ricezione. Il futuro appare anche più roseo del previsto».

Under 17

Girone B - 1 a giornata

PalaPajetta di Biella

ENERCOM SPB – Pool GS Pavic Volley 3-0 (25-10/25-20/25-10)

Coach Simone Marangio: «Direi molto bene. Contro i pari-età di Romagnano, la partita è sempre stata in controllo: il risultato finale e i singoli parziali lo testimoniano. Questa vittoria ci regala ulteriore fiducia, per tornare ad allenarci in palestra in settimana. Occorrono sempre più attenzione e dedizione al lavoro».

Under 15

Girone B - 2 a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Volley Novara 15 Cinghialotti 3-1 (22-25/25-17/25-9/25-23)

Coach Antonio Remollino: «Non siamo partiti bene, ma abbiamo aggiustato il tiro con qualche cambio e cercando di essere più concreti al servizio e in ricezione. Novara vanta un potenziale non indifferente, che sicuramente emergerà nel girone di ritorno. Noi in ogni caso cercheremo di tenere il passo».