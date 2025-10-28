Corrado Pinzano è 3° al Trofeo Italiano Rally

Corrado Pinzano e Mauro Turati hanno concluso al terzo posto assoluto la stagione 2025 del Trofeo Italiano Rally, protagonisti di un finale incandescente in occasione del 44° Rally Trofeo Villa d'Este-ACI Como, uno dei tre appuntamenti previsti a coefficiente maggiorato di 1,5, disputato nel fine settimana appena trascorso.

Il portacolori della scuderia New Driver's Racing, affiancato dal navigatore Mauro Turati e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing, ha conquistato il terzo posto nella competizione lariana, al termine di una sfida serrata fino all'ultima prova speciale. Le due giornate di gara sono state caratterizzate da sfide assai tirate e da una particolare attenzione al meccanismo degli scarti per il computo finale del Trofeo Italiano Rally. Pinzano ha dato battaglia sin dall'inizio, ma i 17 secondi persi durante la prima frazione di gara si sono rivelati determinanti per le sorti del campionato.

Alla domenica, il pilota biellese ha confermato un ritmo elevato, riuscendo a sfruttare al meglio la vettura boema e conquistando diverse prove speciali nel duello con il vincitore della gara Alessandro Re. Tuttavia, la rimonta si è fermata a un passo dall'obiettivo: il distacco accumulato ha precluso il sorpasso in classifica generale del Trofeo ai danni del rivale Giuseppe Testa, che ha conservato la seconda piazza con un margine di appena mezzo punto. Il Trofeo Italiano Rally 2025 si conclude quindi con la vittoria di Andrea Crugnola-Pietro Elia Sassi, che totalizzano 70,5 punti, seguiti da Giuseppe Testa-Massimo Bizzocchi con 58,5 punti e da Corrado Pinzano-Mauro Turati con 58 punti.

Il bilancio di Pinzano e Turati parla di due vittorie assolute (nei rallies “Marca” e “Lanterna”) ed altri tre podii (“Salento”, “Piancavallo” e “Como”), con un solo ritiro, quello del rally “Valli Ossolane”. Fondamentale il supporto tecnico garantito dalla squadra PA Racing e dalle prestazioni degli pneumatici Pirelli, elementi imprescindibili per il raggiungimento dei risultati ottenuti e solide basi su cui costruire i progetti futuri.

Queste le parole di Pinzano: "Si chiude una stagione dal bilancio complessivamente positivo. Due vittorie e altrettanti podi credo indichino bene il nostro valore e la capacità di puntare ai vertici in ogni gara. Abbiamo sfruttato al meglio tutte le opportunità offerte dal regolamento dei due gironi, ci siamo sempre impegnati al massimo, insieme alla squadra, impagabile per il suo grande supporto. Nella seconda parte di stagione ci è forse mancata quella continuità che avrebbe potuto portarci anche al bis di allori in campionato, ma guardiamo avanti con determinazione, abbiamo visto che possiamo sempre giocarcela per i vertici e comunque siamo arrivati su un podio dove a vincere è stato un campione Italiano, con il quale tutto l’anno abbiamo corso da avversari, credo con onore".