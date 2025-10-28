C'è anche Equipe Vitesse al Trofeo Villa d'Este Aci Como

Si è conclusa da poche ore la 44° edizione del Trofeo Villa d'Este Aci Como, ultimo appuntamento del TiR a massimo coefficiente. Al via c'era la portacolori Equipe Vitesse Loretta Tedesco, a fianco dello svizzero Matteo Dotti su Skoda Fabia Rs Rally 2.

Dopo la presa di contatto con la vettura nello shakedown down del sabato mattina, nel pomeriggio l'equipaggio ha affrontato la lunga Val Cavargna di quasi 30 km con una pizzicata all'anteriore che per fortuna non ha compromesso la gomma e la spettacolare Città di Como, con una cornice di pubblico entusiasta dove hanno ottenuto l'ottavo tempo di prova, andando a riposo in 15° posizione assoluta.

La domenica cedono qualche secondo di troppo sulla "Pian del Tivano" a causa di qualche punto reso più scivoloso dall'umidità notturna ma riprendono poi un passo regolare che li porta a concludere le loro fatiche in nona posizione di classe e 16° assoluta.