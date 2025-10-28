Digitalizzazione del Terzo Settore: partono a Biella i corsi gratuiti

Partono dal 4 novembre i nuovi corsi gratuiti dedicati agli enti del Terzo Settore (ETS) del Biellese e del nord-est piemontese, promossi dal progetto Digital Regional Network, finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale. L’iniziativa mira a rafforzare le competenze digitali di operatori, volontari e dirigenti attraverso percorsi formativi mirati e tutoraggi personalizzati.

I corsi, aperti a un massimo di 30 partecipanti per ciascun ciclo, si svolgeranno tra il Centro Territoriale per il Volontariato di Biella (via Orfanotrofio 16) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (via Gramsci 14/A).

Il primo appuntamento sarà con il corso sulle competenze digitali per responsabili, operatori e volontari ETS, curato da Fablab Ivrea (4, 18 novembre e 2, 16 dicembre), seguito dal corso per responsabili della comunicazione, organizzato da Forestae Agency (5, 19 novembre e 1 dicembre).

Nel 2026 sono previsti due ulteriori moduli: il corso su leadership trasformativa e soft skills (14 gennaio, a cura di ForwardTo) e il corso per operatori della comunicazione (5, 12 e 19 marzo, sempre con Forestae). Tutti i percorsi saranno disponibili anche online.

Il progetto, coordinato da C.I.F.A. ETS con il contributo di Forum Terzo Settore Piemonte, COP Consorzio ONG Piemontesi, ASC Piemonte e diversi partner tecnici, punta a costruire una rete di enti più consapevole e autonoma nell’uso degli strumenti digitali, rafforzando capacità gestionali, comunicative e relazionali.

Le iscrizioni, gratuite, sono aperte sul portale www.terzosettorepiemonte.it.

Per informazioni: digitalesociale@cifaong.it.