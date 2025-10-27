Biella Corse: Pippo Comparoli è campione “Rooky” 2025 FOTO

È una stagione da incorniciare per Filippo “Pippo” Comparoli, il più giovane pilota della Scuderia Biella Corse, che ha conquistato il titolo di campione “Rooky”, 2025 vincendo l’ultima gara del 10° Karting for Passion, organizzato dal MOS Racing Team.

“È stata dura ma alla fine ce l’ha fatta!”, ha commentato con entusiasmo il padre Emanuel Comparoli, orgoglioso del successo del figlio.

Nonostante la giovane età – solo 7 anni – Pippo ha saputo imporsi con costanza e maturità nel corso della stagione: quattro primi posti, un secondo e un terzo nelle sei gare disputate. La finale è stata decisiva. Dopo le qualifiche chiuse in terza posizione e una gara 1 terminata al quarto posto, Pippo ha reagito con determinazione nella manche conclusiva, risalendo subito al secondo posto e superando poi il leader – fermato da un problema tecnico – per tagliare il traguardo da vincitore.

Il giovane pilota si è così aggiudicato il titolo della categoria Rooky, riservata ai piloti alle prime esperienze, battendo avversari anche di 9 e 10 anni.

Nella seconda parte del campionato ha inoltre affrontato con successo il passaggio a un nuovo mezzo, un Kart Republic TM 60 cc. preparato dal team FGK di Oleggio, gestito da Franco Genovese. “Un kart molto veloce, sempre messo a punto alla perfezione da Franco – ha aggiunto il papà – che si esprime al meglio soprattutto quando la pista è ben gommata. A lui, agli organizzatori e a tutti coloro che ci hanno aiutato, va il nostro ringraziamento”.

Il giovane campione sarà nuovamente in pista già domenica, impegnato in una prova del PK, l’altro campionato a cui partecipa. Per il 2026, la famiglia e il team stanno valutando il calendario agonistico. “L’anno prossimo – anticipa Emanuel Comparoli – parteciperà al Campionato KartSport Circuit, organizzato con l’appoggio di ACI Sport e riconosciuto dal CONI. Correrà finalmente con bambini della sua età, nella categoria Under 10. E magari – chissà – anche in qualche gara di Coppa Italia”.

Rally Sanremo: bilancio positivo per Biella Corse

Fine settimana intenso anche per i piloti e navigatori della Scuderia impegnati nel Rally Sanremo. Dei due equipaggi al via, Christian Casadei e Nadir Bionaz (Lancia Ypsilon, gruppo RC4N, classe Rally4) hanno completato la gara, chiudendo 14ª di classe, 16ª di gruppo e 44ª assoluta.

Sfortuna invece per Fabrizio Lovati e Luca Pieri (Renault Clio S1600, gruppo RC3N, classe S1600), costretti al ritiro nella sesta prova speciale.

In gara anche il navigatore Harshana Ratnayake, al fianco di Tommaso Paleari Henssler su Toyota GR Yaris (gruppo RC3N, classe R1T Naz. 4x4), che ha chiuso 2° di classe e di gruppo e 16° assoluto.

Nel Sanremo Leggenda, il navigatore Tiziano Pieri, in coppia con Filippo Serena su Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), ha concluso 4° di classe e di gruppo, e 5° assoluto.

Nel Rally Storico, infine, Stefano Bruno-Franco (navigatore) e Sandro Rossi (pilota), su Renault 5 GT Turbo (4° raggruppamento, periodo J1, gruppo A, classe 2000), hanno vinto la classe, chiudendo 10° di gruppo e 12° assoluti.

Nella 39ª Coppa dei Fiori, gara di regolarità a media “50”, l’equipaggio Gabriele Lovazzano – Ferdinando Morra su Autobianchi A112 Elegant (IV raggruppamento, classe 1) ha vinto la classe, piazzandosi 4° di categoria e 13° assoluto.

Le prossime gare

Nel weekend in arrivo, Biella Corse sarà nuovamente protagonista con un equipaggio e quattro navigatori impegnati in tre diverse manifestazioni.

Al 44° Trofeo ACI Como, gareggeranno Massimiliano Daolio (pilota “over 55”) e Thomas Trombetta su Renault Clio (gruppo RC3N, classe Rally3) n. 30. In gara anche il navigatore Gabriele Meloni, a fianco di Mirko Giudici su Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe RS 1.6 plus) n. 70.

La gara partirà sabato 25 ottobre da Erba (CO) e si concluderà domenica 26 a Como, dopo otto prove speciali per un totale di 337,61 km, di cui 89,72 cronometrati.

La navigatrice Francesca Belli sarà invece al via del 60° Rally del Friuli Venezia Giulia, accanto a Luca Mongiat sulla Peugeot 106 Rallye (gruppo RC5N, classe RS 1.6 plus) n. 76. La competizione si svolgerà tra sabato e domenica con otto prove cronometrate, per 287,49 km totali, di cui 70,64 di prove speciali, con arrivo a Manzano (UD).

Infine, al 3° Trentino Rally, saranno impegnati i navigatori Luca Silvi (con Stefano Roncadori, Peugeot 208 n. 38) e Carlotta Romano (con Pietro Orlandi, Peugeot 208 n. 41), entrambi nella classe Rally4 del gruppo RC4N.

La gara si svolgerà a Mori (TN), sabato 25 e domenica 26 ottobre, con dieci prove cronometrate e 360,78 km complessivi, di cui 66,26 di speciale.