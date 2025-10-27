Camburzano in festa per San Martino: torna il tradizionale mercatino degli hobbisti

Torna anche quest’anno la Festa di San Martino, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della comunità di Camburzano.
La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con la Parrocchia di San Martino e numerose associazioni locali, animerà il paese per tutta la giornata di domenica 16 novembre.
Come da tradizione, il cuore della festa sarà il mercatino degli hobbisti, che ogni anno allieta l’atmosfera con le creazioni di artigiani e appassionati: dalle piccole lavorazioni di falegnameria ai ricami, dalle opere di pittura alle produzioni artistiche, nel pieno rispetto della filosofia dell’autoproduzione.
Per maggiori informazioni: 333 3429069 - Sabrina.