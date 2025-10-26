Mongrando: La minoranza interroga il Sindaco per il caso di caporalato nel cantiere della diga dell'Ingagna

Riceviamo e pubblichiamo:

"A seguito dell' increscioso evento emerso durante l' indagine "Operazione Stella Verde", i gruppi consiliari di minoranza MONGRANDOMANI e MONGRANDO IN COMUNE, chiedono all' amministrazione comunale nella figura del sindaco e della giunta, chiarimenti per il grave caso di sfruttamento del lavoro (capolarato) presso il cantiere per la manutenzione della diga dell' Ingagna.



Yuri Rosso: "È aberrante vedere che a distanza di due settimane dall' uscita dell' inchiesta, che ha avuto una connotazione a livello nazionale, non vi sia stata alcuna presa di posizione e/o messaggio a garanzia dell' incolumità dei cittadini a seguito dei lavori di manutenzione svolti presso l' invaso della diga Ingagna"



Antonio Filoni: "È vergognoso il silenzio assordante da parte del sindaco e della giunta, in merito alla vicenda che ha colpito i lavoratori, chiediamo con forza che non si spengano i riflettori su questa vicenda e attendiamo risposte dall' amministrazione, che non può e non deve continuare a chiudere gli occhi sulla vicenda."



"Non ci fermeremo mai nel cercare risposte e verità su episodi come questo, perché è immorale che nel 2025 possano ancora avvenire episodi deplorevoli come quest' ultimo."