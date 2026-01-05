Occhieppo Inferiore assume a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Occhieppo Inferiore ha indetto un bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 collaboratore tecnico manutentivo, autista scuolabus, cantoniere e necroforo "area degli operatori esperti" da destinare all'area tecnico manutentiva del Comune di Occhieppo Inferiore.
Requisiti richiesti:
assolvimento dell'obbligo scolastico + due anni di esperienza professionale inerente le mansioni del posto messo a concorso, o in alternativa attestato o diploma di qualifica professionale
patente D + CQC per trasporto persone
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma InPA Portale Unico del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, disponibile all'indirizzo https://www.inpa.gov.it previa registrazione mediante SPID, oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 29 gennaio 2026 ore 12:00