Occhieppo Inferiore assume a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Occhieppo Inferiore ha indetto un bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 collaboratore tecnico manutentivo, autista scuolabus, cantoniere e necroforo "area degli operatori esperti" da destinare all'area tecnico manutentiva del Comune di Occhieppo Inferiore.

Requisiti richiesti:

assolvimento dell'obbligo scolastico + due anni di esperienza professionale inerente le mansioni del posto messo a concorso, o in alternativa attestato o diploma di qualifica professionale

patente D + CQC per trasporto persone

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma InPA Portale Unico del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, disponibile all'indirizzo https://www.inpa.gov.it previa registrazione mediante SPID, oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 29 gennaio 2026 ore 12:00