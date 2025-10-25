Volley: L'Occhieppese dai due volti, avanti 2-0, subisce la rimonta e cede 2-3 al tie-break

Un punto conquistato che lascia l'amaro in bocca per la Prima Divisione. Decisivo un calo in ricezione dopo un avvio dominante.

Una partita dalle due anime quella disputata dalla Prima Divisione Occhieppese, che esce dal campo con un punto in classifica ma anche con il forte rammarico per una vittoria sfumata dopo un vantaggio di due set. Il risultato finale di 2-3 descrive una battaglia intensa, decisa più dai cali di concentrazione che dalla differenza tecnica in campo.

L'avvio delle occhieppesi era stato quasi perfetto. La squadra ha imposto il proprio gioco fin dalle prime battute, dimostrando solidità e concretezza. Il primo set è stato conquistato con autorità per 25-21, seguito da un secondo parziale fotocopia, chiuso sul 25-20, che portava la squadra sul rassicurante vantaggio di 2-0.

Quando la partita sembrava incanalata verso una vittoria netta, qualcosa si è inceppato. Dal terzo set è iniziata la rimonta ospite (o avversaria), favorita da un evidente calo di attenzione nel fondamentale della ricezione da parte dell'Occhieppese. La squadra ha perso lucidità, permettendo agli avversari di prendere coraggio e di chiudere i successivi due parziali con punteggi netti: 18-25 e 16-25.

Si è andati così al tie-break. Nel quinto e decisivo set, l'Occhieppese ha ritrovato la grinta, giocando il parziale "alla pari" contro un avversario ormai galvanizzato dalla rimonta. La lotta è stata serrata, ma nel finale gli avversari sono riusciti a trovare l'allungo decisivo, chiudendo il set 11-15 e la partita 2-3.