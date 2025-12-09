Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, Serie D, coppa Piemonte e giovanili FOTO

Il weekend lungo dell’Immacolata ha visto la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti impegnata su più fronti.

Giorni di straordinari per la prima squadra: la Ilario Ormezzano Sai SPB, oltre al match di Serie C, si è giocata anche la seconda fase di Coppa Piemonte . Due mini-match a Romagnano Sesia: il primo contro Val Sangone (squadra di categoria inferiore) e quindi il derby contro i padroni di casa del Pavic.

Il punto anche su M-AppHotel SPB e Aiazzone Costruzioni SPB, nelle partite di Serie D e Under18 UISP .

COPPA PIEMONTE

COPPA PIEMONTE – Seconda fase

Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

WeHunt Val Sangone Volley – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 0-3

(18-25/15-25/19-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti, Vicario 1, Agostini 9, Sensi 5, Stragiotti 5, Antonov 5, Graziano 4, Maretti 2, Kuhla 1, Despaigne 17, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Erreesse Pavic Volley 1-2

(25-20/23-25/20-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti, Vicario 3, Agostini 9, Sensi 6, Stragiotti 2, Antonov 1, Graziano 3, Maretti, Kuhla, Despaigne 21, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA, sulla sentitissima sfida contro Pavic: “C’è un rammarico enorme, dato che siamo andati molto vicini a qualificarci. Per un set e tre quarti abbiamo dominato, poi purtroppo siamo mancati su alcune palle decisive: loro sono tornati in partita, sono calate le nostre certezze e siamo un po’ andati in tilt. Abbiamo perso la partita ed è un peccato: sarebbe stata la prima storica qualificazione della nostra società alle Final Four di Coppa Piemonte. Venivamo da alcune belle prestazioni in campionato e ci credevamo. Ci prendiamo comunque le nostre responsabilità, a volte in campo serve più cervello e meno braccio. Inutile irritarsi, chi vince esulta: sono contento di ritrovarli già a fine dicembre a casa nostra, al Forum”.

SERIE D

SERIE D Girone A - 9a giornata

Palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inf. (BI)

M-APPHOTEL SPB – San Rocco Volley 1-3

(26-28/21-25/25-20/20-25)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio, Caligaris, Shapkin 6, Benanchietti 16, Rolando, Pietropoli 1, Ressia 11, Petrache 1, Ramella Pezza S. 2, Vigna (L), Colombara (L), Grosso 3, Kuhla 4, Castrovilli. Coach Simone Marangio.

Coach Simone MARANGIO: “Una partita che a tratti abbiamo giocato alla pari contro un avversario che, inutile ripeterlo, ha sempre quell’esperienza in più che noi - fisiologicamente - non abbiamo. Un gap che si può colmare solo con il tempo e l’allenamento. Siamo anche stati avanti nel punteggio, abbiamo vinto un set, ci siamo difesi e abbiamo cercato soluzioni per stare in partita. Qualche errore di troppo in attacco e nei momenti cruciali non ci ha permesso di fare punti, ma per l’ennesima volta abbiamo dimostrato che siamo in grado di battagliare. Dobbiamo imparare a sfruttare quelle situazioni che possono esserci favorevoli, poi fa tutto parte del percorso. L’efficienza non basta a vincere. Continuiamo a lavorare, facendo tesoro degli spunti che ci vengono offerti da ogni partita”.

UNDER18 UISP

UNDER18 UISP - 4a giornata

Palestra “P. Colletta” di Torino

Ascot Lasalliano Volley – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB 0-3

(19-25/11-25/14-25)

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: “Una partita dominata dall’inizio alla fine, con un livello tecnico in campo assai differente. Abbiamo apprezzato un’altra ottima prestazione collettiva e possiamo solamente essere felici, sia della squadra che di come viene condotta da coach Alberto Colombo. Si vedono i risultati: è preparato e ha esperienza. Non c’è nemmeno un obiettivo specifico, se non quello di divertirsi e cercare di giocare una buona pallavolo. Domenica sfideremo la prima in classifica, ma senza pensieri o alcun tipo di pressione”.