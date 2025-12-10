TeamVolley, il Settore Giovanile porta i risultati: vittoria per U14 e U18 FOTO

Fine settimana positivo per il settore giovanile del TeamVolley. Arrivano due vittorie importanti per Generali (Under 18) e Conad (Under 14), mentre l’Under 16 De Mori mostra segnali confortanti nonostante la sconfitta contro una formazione di alto livello.

UNDER 18 ECCELLENZA

7ª giornata – recupero

PalaCima di Alessandria

Alessandria Volley – GENERALI TeamVolley 1-3

(29-31 / 16-25 / 25-21 / 21-25)

Coach Ivan Turcich commenta così la prestazione:

«È stata una bella partita, giocata nel segno della sportività. Il 3-1 è stato combattuto: un match equilibrato e piacevole da vedere. Al termine abbiamo anche organizzato un “terzo tempo”: conosco da tempo il coach di Alessandria, Diego Boschini, e abbiamo proposto di andare a cena tutti insieme. Al di là delle analisi tecniche, siamo soddisfatti del risultato e dei tre punti, che volevamo e ci aspettavamo».

UNDER 16 ECCELLENZA

9ª giornata

PalaAgil di Trecate (NO)

Igor Volley – DE MORI TeamVolley 3-1

(25-23 / 25-27 / 25-17 / 25-14)

Così coach Marco Allorto:

«Contro Igor è sempre difficile: è una squadra solida, ben allenata, con un vivaio di grande livello. Nonostante questo, abbiamo disputato tre set di alto profilo. Il primo lo abbiamo perso di un soffio, il secondo lo abbiamo vinto e il terzo è stato giocato quasi sempre punto a punto. Nel quarto set sono emerse stanchezza e poca lucidità. Nel complesso ho visto finalmente i frutti del lavoro in allenamento e della continua ricerca di determinazione. La squadra non si è tirata indietro: ha avuto coraggio e ha affrontato a viso aperto un’avversaria più forte. Non posso che dire “brave”. Continuiamo così».

UNDER 14 – Girone C

2ª giornata – recupero

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TeamVolley – Volley Gattinara 3-0

(25-15 / 25-17 / 25-15)

Il commento di coach Benedetta Daffara:

«Abbiamo conquistato tre punti di cui avevamo bisogno. Tuttavia, nonostante la vittoria, il numero di errori è stato alto. Un aspetto che conferma ciò che ripeto spesso alle ragazze: prima di guardare all’avversario, dobbiamo concentrarci su di noi, sul nostro gioco, sull’aggressività e sulla costanza che servono in palestra durante la settimana».