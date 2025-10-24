Dolore a Valdilana per la morte di Sergio Griffa, aveva 61 anni

Dolore a Valdilana per la morte di Sergio Griffa, mancato troppo presto all'affetto dei suoi cari. Aveva 61 anni. A darne il doloroso annuncio i parenti, assieme agli amici e ai colleghi tutti. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Botta, alle 14.30 di martedì 28 ottobre.
