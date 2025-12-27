Luci e tradizioni sotto le stelle, a Bielmonte la fiaccolata dei maestri di sci incanta le famiglie FOTO e VIDEO

Luci e tradizioni sotto le stelle, a Bielmonte la fiaccolata dei maestri di sci incanta le famiglie (servizi di Mattia Baù e Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Uno spettacolo di luci e colori ha accompagnato la discesa dei maestri di sci, in occasione della tradizionale fiaccolata di Bielmonte. Un appuntamento molto atteso, che ogni anno richiama appassionati e numerose famiglie (con giovani e bambini), desiderose di vivere la montagna in un contesto unico e ricco di atmosfera.

L'evento, curato dalla Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna, ha avuto luogo al calare del buio di oggi, 27 dicembre, con l'accensione delle fiaccole che hanno disegnato una lunga scia luminosa sulla neve, creando un colpo d’occhio davvero suggestivo: assieme agli sciatori era presente anche la statua della Madonna delle Nevi, protettrice degli sciatori che, come da tradizione, ha chiuso il corteo.

Un piccolo gesto, simbolico e sentito, capace di emozionare il pubblico e rendere la serata ancora più intensa e coinvolgente.