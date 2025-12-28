Grande spettacolo a Mosso: Presepe Gigante, fiaccolata e falò di Natale FOTO e VIDEO

La tradizione ha vinto sul maltempo. Il Falò della Vigilia, appuntamento tipico della sera del 24 dicembre, è stato rinviato a causa delle condizioni meteo, ma si è tenuto comunque ieri, sabato 27 dicembre, confermando un successo senza compromessi.

Il percorso simbolico ha unito il Presepe Gigante di Marchetto, simbolo del Natale biellese, al grande falò. Moltissimi presenti hanno sfilato lungo le vie del paese, illuminando la frazione con le fiaccole, garantendo l'effetto scenico.

L’evento era stato ripreso nel 2024 e fortemente voluta dagli organizzatori, con l’obiettivo di riportare al centro il valore dell’incontro e della semplicità: ritrovarsi insieme, attorno al fuoco, come momento di unità e serenità. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione della squadra A.I.B. di Valdilana, del Gruppo Alpini di Mosso, dell’Associazione Passaggio a Oriente, del Gruppo Auser Volontariato Valle Strona, con il patrocinio del Comune di Valdilana.

Nonostante il rinvio, la risposta della comunità è stata significativa: famiglie, giovani e adulti hanno preso parte all’iniziativa, dando rilievo a un rituale collettivo, radicato nella cultura e nella tradizione biellese.