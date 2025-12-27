 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 27 dicembre 2025, 10:30

A Crevacuore la Fiaccolata di Natale tra canti e scambi degli auguri FOTO

È stata anche l'occasione per celebrare i 75 anni della fondazione dei Falchi Azzurri (gruppo di sci alpinistico), protagonista dell'iniziativa in collaborazione con il CAI Valsessera.

A Crevacuore la Fiaccolata di Natale tra canti e scambi degli auguri (foto di Falchi Azzurri)

Sabato scorso, 20 dicembre, ha avuto luogo a Crevacuore la Fiaccolata di Natale. Grande partecipazione di persone con un lungo corteo per le vie del paese e sosta in chiesa, dove la Corale Cesare Rinaldo ha eseguito parte dei suoi canti.

È stata anche l'occasione per celebrare i 75 anni della fondazione dei Falchi Azzurri (gruppo di sci alpinistico), protagonista dell'iniziativa in collaborazione con il CAI Valsessera. La tappa finale del cammino è stato il salone polivalente per il tradizionale scambio degli auguri a base di panettone e vin brulé, sempre sulle note della Corale. 

g. c.

