A Crevacuore la Fiaccolata di Natale tra canti e scambi degli auguri FOTO

Sabato scorso, 20 dicembre, ha avuto luogo a Crevacuore la Fiaccolata di Natale. Grande partecipazione di persone con un lungo corteo per le vie del paese e sosta in chiesa, dove la Corale Cesare Rinaldo ha eseguito parte dei suoi canti.

È stata anche l'occasione per celebrare i 75 anni della fondazione dei Falchi Azzurri (gruppo di sci alpinistico), protagonista dell'iniziativa in collaborazione con il CAI Valsessera. La tappa finale del cammino è stato il salone polivalente per il tradizionale scambio degli auguri a base di panettone e vin brulé, sempre sulle note della Corale.