 / Valle Cervo

Valle Cervo | 29 dicembre 2025, 18:00

Un Capodanno in coro, grande partecipazione a Piedicavallo per il concerto di Montesinaro FOTO

Un Capodanno in coro, grande partecipazione a Piedicavallo per il concerto di Montesinaro (foto di Veronica Rosazza Prin)

Un Capodanno in coro, grande partecipazione a Piedicavallo per il concerto di Montesinaro (foto di Veronica Rosazza Prin)

Grande partecipazione in alta Valle Cervo per il Concerto di Capodanno. L'evento è andato in scena nella serata di sabato 27 dicembre, nella chiesa di San Grato, a Montesinaro, caratteristica frazione di Piedicavallo. Protagonista assoluto il Coro Le Voci del Sabato Sera, autore di un grandioso momento di convivialità che ha permesso di celebrare la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore