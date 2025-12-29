Un Capodanno in coro, grande partecipazione a Piedicavallo per il concerto di Montesinaro FOTO

Grande partecipazione in alta Valle Cervo per il Concerto di Capodanno. L'evento è andato in scena nella serata di sabato 27 dicembre, nella chiesa di San Grato, a Montesinaro, caratteristica frazione di Piedicavallo. Protagonista assoluto il Coro Le Voci del Sabato Sera, autore di un grandioso momento di convivialità che ha permesso di celebrare la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno.
In Breve
lunedì 29 dicembre
domenica 28 dicembre
sabato 27 dicembre
venerdì 26 dicembre
giovedì 25 dicembre
mercoledì 24 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, paura al bivio per Tollegno e Pralungo: soccorsi due uomini feriti
Sembra che i due si trovassero a bordo di un monopattino e siano rimasti coinvolti in un sinistro...