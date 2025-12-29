Un Capodanno in coro, grande partecipazione a Piedicavallo per il concerto di Montesinaro FOTO

Grande partecipazione in alta Valle Cervo per il Concerto di Capodanno. L'evento è andato in scena nella serata di sabato 27 dicembre, nella chiesa di San Grato, a Montesinaro, caratteristica frazione di Piedicavallo. Protagonista assoluto il Coro Le Voci del Sabato Sera, autore di un grandioso momento di convivialità che ha permesso di celebrare la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno.