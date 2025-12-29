 / Valle Elvo

Valle Elvo | 29 dicembre 2025, 16:00

Mongrando sotto l'Albero richiama un gran numero di visitatori nonostante il maltempo

Nonostante il maltempo e il freddo pungente Mongrando sotto l’Albero ha richiamato un gran numero di visitatori.

Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Sotto l’Albero di Natale, il cuore di Mongrando si è riempito di voci, colori e partecipazione grazie ad una giornata condivisa con i bambini e le scuole, la Pro Loco di Mongrando che organizza l'evento e la preziosa presenza della Protezione Civile di Mongrando e Vigliano. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e a chi ha partecipato con entusiasmo. Mongrando è anche collaborazione e spirito di comunità”.

