Callabiana in festa a Santo Stefano: piazza gremita per lo show di Max Cavallari

Una giornata contrassegnata dall'allegria e dal desiderio di stare assieme per festeggiare la ricorrenza di Santo Stefano. Grande partecipazione a Callabiana dove, nel pomeriggio di ieri,26 dicembre, in piazza del Municipio, ha avuto luogo lo spettacolo comico di Max Cavallari. Presenti molte famiglie e fan del noto artista.

È poi seguita l'esibizione di Policarpo Crisci, detto “Il Principe”, che ha presentato il suo ultimo singolo vestito da Babbo Natale. La bella giornata di sole ha dato poi la possibilità ai visitatori di ammirare i Presepi di Natale e assaporare un pezzo di panettone, accompagnato da un bicchiere di vin brulé.