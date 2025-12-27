Conca di Oropa, tutto esaurito nella giornata odierna VIDEO

Una giornata da ricordare quella vissuta oggi alla Conca di Oropa, che si è confermata protagonista assoluta del turismo invernale biellese. Complice un sole splendente e un panorama limpido sulla pianura, capace di spingersi con lo sguardo fino alle Alpi Liguri, le nostre montagne hanno regalato uno spettacolo naturale di rara bellezza.



Fin dalle prime ore del mattino la conca è stata letteralmente invasa dai visitatori. Famiglie con bambini hanno animato il celebre Prato delle Oche, dove i più piccoli hanno mosso i primi passi sullo slittino e dato vita a pupazzi di neve, trasformando l’area in un grande parco giochi a cielo aperto. Numerosi anche i pellegrini in visita al Santuario, alle chiese e alla Madonna di Oropa, cuore spirituale del territorio.

Grande affluenza anche lungo la strada di accesso, con un continuo via vai di persone in salita e in discesa, talvolta con poca attenzione alla sicurezza. Ciaspolatori, camminatori e sci alpinisti hanno invece scelto i percorsi più frequentati della giornata: la nuova Busancano, già ben battuta e promettente, che – neve permettendo – diventerà uno splendido tracciato per sci -alpinisti e ciaspolatori una volta completata, e la Muanda verso Poggio Frassati, itinerario amatissimo per le sue viste mozzafiato, oggi particolarmente suggestive.

Il clima favorevole e le condizioni ideali hanno avuto ricadute positive anche su Bielmonte, che ha registrato un’ottima affluenza, con piste e aree dedicate alle attività all’aria aperta prese d’assalto da sciatori e famiglie, confermandosi una delle località più frequentate della giornata.



Nel complesso, la giornata odierna ha offerto un mix perfetto di sole, ambiente montano e proposte per tutti i gusti: dal pattinaggio alle immancabili cioccolate calde, fino alla polenta concia, autentico simbolo della tradizione locale. Ingredienti ideali per una splendida giornata biellese, da incorniciare e ricordare.